Неудачная попытка: В Киргизии за подготовку переворота осуждены 5 человек

Бишкек, , 13:46 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего депутата республиканского парламента Садыра Жапарова виновным в захвате заложника и приговорил его к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет ИА «Kaktus».

При этом судебный орган оправдал оппозиционного политика по другим статьям обвинения: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в конце марта 2017 года спецслужбы Киргизии арестовали экс-депутата Садыра Жапарова на киргизско-казахской границе. Бывшего парламентария обвинили в организации взятия в заложники полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева во время митинга 7 октября 2013 года.

Отметим, в августе 2013 года Садыр Жапаров уже был осужден за другое особо тяжкое преступление — организацию попытки госпереворота участниками митинга, проходившего в столице Киргизии 3 октября 2012 года.

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Одновременно с этим в Первомайском райсуде проходило еще одно заседание, на котором в качестве подсудимых также предстали местные оппозиционеры: Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов, Толубай Колубаев, Тойгонбек Калматов и Александр Гусев. Об этом сообщило ИА «Knews».

Лидеров так называемого «Народного парламента» обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьями «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти».

В итоге суд принял решение признать их виновными и приговорил бывшего министра финансов Киргизии Марата Султанова к 10 годам лишения свободы, экс-губернатора Джалал-Абадской области Бекболота Талгарбекова и политика Торобая Колубаева — к 14 годам тюрьмы, а экс-депутата Тойгонбека Калматова и активиста Александра Гусева — к 6 и к 5 годам лишения свободы условно.

При вынесении приговора суд принял во внимание то, что Калматовв, Гусев и Султанов знали о подготовке госпереворота, но не принимали в ней непосредственного участия. Поэтому обвинение по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» было заменено на статью «Укрывательство преступления».

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2016 года в Интернете появилась запись телефонного разговора лидеров «Народного парламента», обсуждавших подготовку к массовым беспорядкам и свержению президента Алмазбека Атамбаева и правительства Киргизии.

Впоследствии киргизстанские спецслужбы возбудили на основании этой аудиозаписи уголовное дело, в рамках которого были арестованы лидеры этого оппозиционного политобъединения.

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