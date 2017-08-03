Журавлев: США могут запретить посещать Россию

Москва, , 13:40 — REGNUM США превращаются в тоталитарную диктатуру, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

Госдепартамент США заявил о вступлении с 1 сентября 2017 года в силу запрета американцам посещать Северную Корею и потребовал от уже находящихся там граждан США покинуть КНДР.

Начали с запретов и указаний для других стран, дошли уже до запретов для своих граждан, констатировал Журавлев.

«Как в классической антиутопии, теперь Госдеп решает, куда человеку ехать, что читать, с кем спать. Под флагом «великой санкционной войны» власти США могут запретить американцам посещать Россию, с них станется. А потом и весь свободный мир окажется по ту сторону «звездно-полосатого занавеса». Так начинается эпоха глобального американского одиночества», — написал парламентарий в соцсети.

Запрет на посещение КНДР будет действовать в течение ближайшего года. Исключения могут быть сделаны только для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, сообщает Reuters.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов Конгресса.