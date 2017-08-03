На американский бизнес в РФ новые санкции пока не повлияли — AmCham

Москва, , 13:38 — REGNUM Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что пока новый пакет санкций против России, принятый властями США 2 августа, никак не отразится на американском бизнесе в РФ, пишет газета «Известия».

По его словам, все санкции, которые были узаконены, уже существовали раньше и значительных изменений нет.

«Пока что придание санкциям силы закона особо никак на нашу работу и работу бизнеса не повлияло», — сказал Родзянко.

Вопрос, по его мнению, теперь заключается в том, как ситуация будет развиваться в будущем, в том числе с учетом координации действий с Евросоюзом.

Ранее Сенат США голосом 98 сенаторов из 100 принял законопроект, согласно которому в одностороннем порядке ужесточаются санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь он поступит на подписание президенту США Дональду Трампу.

В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку будут наложены ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и отдан приоритет экспорту американских энергоресурсов в Европу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Санкции США против России приведут к изоляции Украины»

Читайте развитие сюжета: Россия без сомнений будет отстаивать свои интересы — Песков