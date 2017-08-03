«Активная деятельность «Единой России» в Госдуме повышает ее рейтинг»

Москва, , 13:27 — REGNUM Повышение рейтинга «Единой России» в последнюю неделю июля связано с завершением работы весенней сессии Государственной думы РФ и с укреплением авторитета нижней палаты парламента. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя сообщение ВЦИОМ о повышении электорального рейтинга партии «Единая Россия» в последнюю неделю месяца до 50,3%.

«В целом рост доверия к Госдуме и депутатам в частности, которого удалось добиться за счет, в том числе, возвращения одномандатников, приводит к тому, что Дума стала более авторитетным, устойчивым политическим субъектом», — подчеркнул политолог.

По мнению Данилина, важную роль здесь сыграли тема реновации и решение вопроса с дольщиками. Обе темы обсуждались на публичных слушаниях в Госдуме. «Это два головных пункта, которые в принципе могли повлиять на электорат», — отметил эксперт. Данилин также полагает, что рейтинг «Единой России» в ближайшее время укрепится на 1−2%

Рост рейтинга президента РФ Владимира Путина, активные действия председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, работа депутатов фракции в Госдуме, а также проведение крупных медийных форумов стали определяющими факторами повышения рейтинга партии в июле. Такое мнение высказал политолог Алексей Зудин, комментируя данные представленное ВЦИОМ исследование электоральных рейтингов партий.

«Рейтинг партии «Единая Россия», как правило, слагается из нескольких составляющих. Важной составляющей является фактор Владимира Путина. Мы знаем о сохранении тесной связи между рейтингом президента и поддержкой «Единой России». И в этом случае российский президент, его действия внесли вклад в рейтинг ведущей политической партии», — заявил Зудин.

Кроме того, росту рейтинга ЕР способствовали активные действия и публичные заявления председателя партии Дмитрия Медведева. «Медведев оставался активной медийной персоной в течение всего лета и делал важные, резонансные заявления на самые разные темы. Среди них и внутренняя политика, и вопросы, связанные с внешнеполитической сферой», — констатировал политолог.

Во многом повлияла на рейтинг партии и деятельность депутатов фракции «Единой России» в Госдуме. «Было принято много важных и резонансных законов за эту сессию. Одним из самых значимых и громких был закон о реновации. И здесь во всех случаях «Единая Россия» вела себя как ответственная, социально ориентированная партия, которая откликается на нужды российского общества, берет ответственность и проявляет инициативу», — подчеркнул эксперт.

Также Зудин в числе главных факторов выделил и партийные форумы, которые, по его словам, уже давно превратились в постоянный инструмент партийной работы. «Как правило, они посвящены крупным социально значимым проблемам проходят активно, в рабочем ключе и освещаются в СМИ. Безусловно, форумы стали одним из инструментов партии, на которые общественное мнение обращает внимание, причем обращает внимание со знаком «плюс», — отметил он.

«Эти обстоятельства внесли позитивный вклад в рейтинг партии и являются причинами того, что в течение лета рейтинг партии повысился», — резюмировал политолог.

Напомним, что согласно проведенному ВЦИОМ исследованию электоральных предпочтений россиян, рейтинг «Единой России» поднялся с 47,9% (по состоянию на 10 июля) до 50,3 (по данным на 30 июля).

Развертывание избирательной кампании в ряде регионов, а также активная программная и проектная деятельность «Единой России» позитивно влияет на ее рейтинг, заявил член высшего совета партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя данные исследования ВЦИОМ, согласно которому электоральный рейтинг партии в июле превысил 50%.

«Публичные инициативы и форумы партии идут ей на пользу. Отмечу также, что по целому ряду проблем в регионах «Единая Россия» выступила первой, опередив оппозиционные партии, в том числе по социальным темам, и предложила актуальную повестку», — пояснил политолог.

По его словам, рост рейтинга объясняется и тем, что у партии есть солидарная ответственность с правительством и президентом РФ за принятие решений. «Единая Россия» реализует только осуществимые решения, которые имеют под собой основания и бюджет, то есть была и остается партией реальных дел. У нее есть множество партпроектов, в том числе более чем конкретных, которые реализуются на улицах и во дворах российских городов», — сказал Орлов.

Кроме того, по его словам, партия по сравнению с оппонентами обновляется в наибольшей степени, что было заметно в ходе предварительного голосования. «У граждан есть такой запрос, но в достаточной степени на него дает ответ только «Единая Россия», — заключил Орлов.

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал данные соцопроса, согласно которому электоральный рейтинг партии «Единая Россия» за последний месяц вырос до 50,3%. В начале июля он составил 47,9%.

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