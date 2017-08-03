Еще один венесуэльский юрист попросил убежища в посольстве Чили

Каракас, , 13:16 — REGNUM Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос 2 августа подтвердил, что Сулеима дель-Валье Гонсалес, один из 33 судей, назначенных оппозиционным парламентом в состав Верховного суда Венесуэлы, вошел в качестве гостя в резиденцию посла Чили в Каракасе, сообщает 7Días.

«Сегодня в посольство в Каракасе прибыл адвокат Сулеима дель-Валье Гонсалес, и он находится под защитой Чили», — написал министр иностранных дел на своей странице в Twitter.

Адвокат дель-Валье Гонсалес, назначенный оппозиционным большинством парламента Венесуэлы в качестве замены одному из судей Верховного суда, присоединился к двум другим венесуэльским судьям, которые прибыли «как гости» в резиденцию посла Чили в Каракасе ночью 1 августа.

«Беатрис Руис Марин и Хосе Фернандо Нуньес Сифонтес запросили защиты у чилийского государства в связи с известными политическими обстоятельствами. Наша страна будет действовать в этом вопросе в соответствии с правовыми и гуманитарными принципами, лежащими в основе всей внешней политики», — сообщило Министерство иностранных дел Чили в своем заявлении от 2 августа.

До этого 29 июля венесуэльский судья Эленис дель-Валье Родригес также укрылась в резиденции чилийского посла.

Напомним, 21 июля венесуэльская оппозиция одобрила назначение новых судей в Верховный суд, через несколько недель после того, как генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас безуспешно попыталась оспорить назначение 33 судей, которые в настоящее время формируют состав Верховного суда.

Эти судьи были избраны парламентом, когда большинство в нем сохраняли чависты, это произошло на срочном заседании парламента сразу после победы оппозиции на парламентских выборах 2015 года.