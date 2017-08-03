В Киргизии началась регистрация кандидатов в президенты

Бишкек, , 13:11 — REGNUM Первым зарегистрированным кандидатом на пост главы Киргизии стал экс-премьер-министр республики Темир Сариев, заявила пресс-секретарь центральной избирательной комиссии Киргизии Нурия Таполотова, сообщает 3 августа K-News.

Согласно сообщению, Темир Сариев первым подал все необходимые документы, а также собрал более 60 тыс. подписей граждан Киргизии в поддержку своей кандидатуры, чтобы баллотироваться на пост президента республики от партии «Ак-Шумкар» («Белый сокол»).

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Напомним, выборы президента пройдут в Киргизии 15 октября 2017 года. Процедура выдвижения кандидатов на пост главы республики закончилась 31 июля 2017 года, всего было подано 59 заявок, среди которых 11 — от политических партий.

Чтобы зарегистрироваться, кандидатам необходимо приготовить пакет документов, собрать 30 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры, а также внести залог в размере 1 млн сомов (0,88 млн рублей). В случае если на выборах кандидат наберет 5% и более голосов, то залог ему будет возвращен.

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