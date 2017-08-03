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Кто выигрывает и кто страдает от антироссийских санкций. Радио REGNUM

Политика

В то время как Трамп считает, что Россия, Китай и Северная Корея могут сблизиться на фоне антироссийских санкций, граждане России привыкают к антисанкционным продуктам

Кто выигрывает и кто страдает от антироссийских санкций. Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 августа 2017, 14:00 — REGNUM  

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