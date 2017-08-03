Кто выигрывает и кто страдает от антироссийских санкций. Радио REGNUM

Москва, 3 августа 2017, 14:00 — REGNUM
- Обратная сторона: РФ, Китай и КНДР «сблизятся» на основе санкций;
- В обход Украины: «Газпром» расширил транзит газа;
- Недалёкое будущее: в Госдуме разрабатывают закон об отношении человека и робота;
- В карман потребителей: впервые за год в России зафиксирована недельная дефляция;
- Свыкнется — слюбится: граждане РФ недовольны, но привыкают к антисанкционным продуктам.
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