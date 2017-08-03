До конца 2017 года Госдума переформатирует Молодёжный парламент

Дворики, Владимирская область, , 12:39 — REGNUM В Госдуме планируется провести реформу Молодёжного парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Для нас это направление (изменение принципов работы Молодёжного парламента при Госдуме) является приоритетным и мы сейчас ряд шагов будем делать именно в этом направлении», — заявил Володин.

По его словам, эта задача, с одной стороны заключается в том, чтобы расширить возможности Молодёжного парламента нашей страны при Государственной думе, «чтобы как можно больше молодых ребят могли реализовать себя через эту структуру». С другой же стороны, Госдуме необходимо «более понятно, более прозрачно сформулировать правила попадания в парламент».

«Сегодня это делегирование от регионального парламента, поэтому мы видим, что у нас, допустим, представители парламентских партий не могут попасть — здесь отсутствует роль наших фракций», — пояснил спикер Госдумы.

«Это должно быть выстроено в систему, понятную для вас (молодёжи), создающую возможности, но при этом чтобы это было на основе конкуренции. Чтобы через конкуренцию мы могли формировать даже Молодёжный парламент. В этом случае у нас качественная сторона будет выигрывать. Это та задача, которую мы ставим до конца этого года и мы намерены её решать», — указал он.