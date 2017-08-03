Володин рассказал, в чем счастье

Дворики, Владимирская область, 3 августа 2017, 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем понимании счастья, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
«Для депутата счастье — когда он может помочь человеку, своему избирателю, нашим гражданам, и это его призвание. Если он от этого получает удовольствие, значит, правильно выбрал этот путь», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».
«Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится, вы можете себя реализовать в работе — это счастье», — отметил Володин.