Володин рассказал, в чем счастье

Дворики, Владимирская область, , 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем понимании счастья, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Для депутата счастье — когда он может помочь человеку, своему избирателю, нашим гражданам, и это его призвание. Если он от этого получает удовольствие, значит, правильно выбрал этот путь», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».

«Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится, вы можете себя реализовать в работе — это счастье», — отметил Володин.