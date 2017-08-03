Четверг, 3 Августа 2017 года
13:40:39 МСК

Володин рассказал, в чем счастье

Политика

В любви к...

Дворики, Владимирская область, 3 августа 2017, 12:36 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем понимании счастья, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Для депутата счастье — когда он может помочь человеку, своему избирателю, нашим гражданам, и это его призвание. Если он от этого получает удовольствие, значит, правильно выбрал этот путь», — сказал Володин в ходе форума «Территория смыслов».

«Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится, вы можете себя реализовать в работе — это счастье», — отметил Володин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»