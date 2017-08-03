Юнкер: Великобритания выйдет из ЕС при любом развитии событий

Брюссель, , 12:35 — REGNUM

Великобритания выйдет из Европейского союза, несмотря на «обилие проблем», с которым столкнется Лондон во время переговоров по условиям Brexit, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Press Association.

С таким заявлением Юнкер выступил в ответ на якобы сделанное премьер-министром Мальты Джозефа Муската, который, как сообщается, сказал, что есть «обнадеживающие признаки того», что «Brexit не состоится».

«Люди все больше и больше ежедневно будут осознавать обилие проблем, не всегда имея возможность дать правильных ответ на эти проблемы», — отметил Юнкер в интервью изданию Politico, добавив, что он по-прежнему ожидает, чтоСоединенное Королевство выйдет из европейского блока.

«Я не захожу так далеко, как премьер-министр Мальты, который не исключил возможности того, что до Brexit дело не дойдет», — подчеркнул он. «Моя рабочая гипотеза состоит в том, что Brexit все же состоится».

Напомним, официальные переговоры по вопросы выхода Великобритании из состава ЕС начались 29 марта 2017 года, когда глава британского правительства Тереза Мэй подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Процесс выхода обостряется тем, что Мэй, потеряв по собственной инициативе большинство в парламенте страны, стремится к «жесткому разводу» с ЕС, который подразумевает выход из общего с ЕС рынка и таможенного союза. На этом фоне все активнее звучат голоса о необходимости проведения второго референдуму, на котором британский народ сможет дать свое согласие на такой значимый для страны шаг.