Император Японии утвердил правительство на торжественной церемонии

Токио, , 12:32 — REGNUM Император Японии Акихито сформировал правительство страны: церемония утверждения состава кабинета министров прошла в Императорском дворце в Токио.

Состав нового правительства был представлен премьер-министром страны Синдзо Абэ. В кабинете министров произошли кардинальные перестановки: свои посты сохранили лишь пять министров из 19.

На своих должностях остались вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко и генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга. Из новых 13 министров впервые возглавят министерства шесть чиновников, у остальных опыт такой работы есть.

Новым министром иностранных дел стал Таро Коно, его предшественник Фумио Кисида назначен главой Совета по политике партии.

Ицунори Онодэру, исполнявший обязанности главы политсовета ЛДП, назначен новым министром обороны Японии. Министром по восстановлению экономики стал Тосимицу Мотэги, а министром по административным делам назначена Сэйко Нода.

Первое заседание нового кабинета министров запланировано на вечер 3 августа.