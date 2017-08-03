Володин: Не будем разговаривать с людьми, которые топчутся на могилах дедов

Дворики, Владимирская область, , 12:28 — REGNUM Все страны должны занять единую позицию и не допустить переписывания истории. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума «Территория смыслов».

«Мы в рамках межпарламентской дипломатии обсуждаем эти вопросы со странами Европы и странами СНГ, потому что мы считаем, что все страны должны объединиться и занять однозначную позицию — нельзя переписывать историю», — сообщил Володин, комментируя вопрос о сносе советских памятников в Польше, за который проголосовали местные власти.

По его словам, польские политики, которые поддержали решение снести советские памятники, не учли, что в братских могилах лежат не только 600 тысяч советских солдат, которые освобождали Польшу от фашистов, но и предки самих поляков.

«Те политики, которые приняли это решение, цинично поступили по отношению ко своим предкам. История такого не прощает. Те, кто голосовал за это решение и принимал его, не должны быть рукопожатными», — заявил Володин.

Поэтому, отметил спикер Госдумы, Россия не будет выстраивать отношения с людьми, которые «замахнулись на могилы наших предков». По его словам, сегодня важно добиться того, чтобы такую же оценку событиям дали и в других странах.

«Но мы в этом вопросе будем бескомпромиссны и будем идти до конца. Разговаривать с политиками, которые берут и топчутся на могилах наших дедов, мы не будем, это недопустимо», — подчеркнул Володин.

19 июля 2017 года Госдума приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны. Синхронно с Госдумой Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне».

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