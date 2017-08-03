Володин рассказал о надпартийной идеологии в России

Дворики, Владимирская область, , 12:15 — REGNUM В России отсутствует государственная идеология. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Что касается государственной идеологии — её нет», — заявил Володин.

Конкретным же политикам нужно «строить работу, исходя из служения стране и гражданам своей страны», отметил он. При этом эти принципы должны выходить за рамки партийных интересов, подчеркнул Володин.

«Как вы понимаете, это надпартийная идеология. <…> Страна у нас с вами одна, поэтому мы должны защищать её, и в этом заключается наше служение — служение именно нашей стране», — указал спикер Госдумы.