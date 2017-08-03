В 2018 году смена «Территории смыслов» пройдет под патронатом Госдумы

Дворики, Владимирская область, , 12:08 — REGNUM В 2017 году будет подготовлена смена молодёжного форума, которая включит молодых политиков и депутатов и будет находиться под патронатом Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Мы предлагаем на будущий год подготовить смену, которая бы включала в себя молодых политиков, депутатов, где эта смена была бы под патронатом Госдумы и политических фракций», — заявил Володин.

Это даст новые возможности для молодёжи, а с другой стороны — даст возможность познакомиться поближе с молодыми политиками и действующим парламентариям. При этом на эту смену приедут те, кто занимаются кадровой работой, Молодёжным парламентом при Госдуме, отметил он.

«Это отдельная тема, потому что мы сейчас думаем над тем, как сделать Молодёжный парламент эффективной площадкой, которая бы работала на конечный результат», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Сегодня у нас по одному человеку от регионов делегируется в Молодёжный парламент, но при этом даже мы не можем понять, как это системно происходит и как можно человеку, представляющую ту или иную партию — КПРФ, «Единую Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию», — можно попасть в Молодёжный парламент. Думаю, что до следующего года решение будет найдено, и для себя дадим ответы и вместе с вами могли бы работать более системно», — добавил Володин.