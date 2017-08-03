Володин: Население имеет право выбирать мэров

Дворики, Владимирская область, , 11:47 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин не видит проблемы в порядке избрания мэров в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа об этом он заявил на форуме «Территория смыслов», отвечая на вопрос о порядке назначения мэров, которых ныне, как правило, назначают депутаты заксобраний.

«Это право (избирать мэров) у населения есть. Это право предоставлено Конституцией и федеральным законом. А право регионального законодателя и депутатов органов местного самоуправления — выбрать для себя модели формирования органов муниципальной власти», — заявил Володин.

Он напомнил, что в России в том числе практикуются и прямые выборы мэров — как, например, было в Новосибирке. Однако депутаты действительно имеют право принять другую модель, которая сооветветствует международным стандартам демократии и практики — выборы самими депутатами.

«Эта модель во многих странах является более развитой, и в этой связи если люди видят, что их депутаты приняли решение о непрямых выборах, а выборах через депутатов, и при этом мэр неэффективен — тогда в следующий раз избиратель не будет голосовать за того депутата, кто замкнул на себе эти полномочия», — объяснил Володин.

«В этом состоит смысл демократии», — добавил он.