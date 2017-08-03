В обход Украины: «За» и «против» транзита по Nord stream-2

Москва, , 11:45 — REGNUM «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL и сократил заявку на транзит газа через Украину в Словакию, пишет газета «Ведомости». Холдинг покупает мощности на разблокированных решением немецкого суда мощностях трубопровода на ежедневных аукционах.

После отмены 2 августа полугодового запрета «Газпром» увеличил загрузку OPAL более, чем на четверть — с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют данные компании — оператора OPAL Gastransport.

Что касается транзита через Украину, то заявка на 3 августа уже сокращена: со 161 млн до 155,1 млн куб. м., по данным словацкого оператора Eustream. По мнению издания, часть газа была перекинута с «украинской» трубы на часть «Северного потока-2».

Уточняется, что платформа PRISMA, проводящая ежедневные аукционы, не раскрывает данные о своих покупателях. Источник издания накануне возобновления аукционов подтвердил, что «Газпром» может принять в них участие.

Газопровод «Северный поток» проложен по дну Балтийского моря, далее газ следует в Германию по двум трубам — NEL и OPAL. Со своей стороны Еврокомиссия согласилась вывести OPAL из-под ограничений до 2033 года, на NEL ограничения по Третьему энергопакету ЕС не распространялись.

Издание уточняет, что 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL, ставших доступными для «Газпрома», — это около 20% годового транзита газа через Украину в 2016 году. Таким образом, «Нафтогаз Украины» может потерять около $400 млн транзитного дохода ежегодно.

При этом украинские тарифы на транзит значительно выше стоимости транзита по «Северному потоку»: тариф по «Северному потоку» составляет $2,1 за 1000 куб. м на 100 км, по территории Украины — $2,5. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасии Федоровой, транзит через Украину мог бы быть возможен, если бы Киев предоставил конкурентоспособные тарифы и устранил транзитные риски. Речь, в частности, идет об отмене исков к «Газпрому» по заключенным ранее контрактам.

Напомним, газопровод OPAL доставляет газ из России в страны Европейского союза, минуя транзитные государства (Польшу, Украину). OPAL проходит по территории Германии — от Грейфсвальда до Ольбернхау. С одной стороны OPAL соединяет «Северный поток» с JAGAL («Ямал — Европа»), с другой — STEGAL.

Лимит на использование «Газпромом» мощностей OPAL был установлен 23 декабря 2016 года по иску правительства Польши и компании PGNiG. Для российской компании был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.

Своим решением суд Дюссельдорфа отменил обеспечительные меры по иску PGNiG на замороженные мощности OPAL. Европейский суд за неделю до этого также снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG в отношении решения по газопроводу Opal.

Не остаются в стороне от вопроса транзита российского газа в ЕС и США. Так, директор Центра изучения внешней политики им. Дугласа и Сары Эллисон при инвестиционном фонде The Heritage Foundation Люк Коффи заявил, что сделает Европейский союз в большей степени зависимым от российского газа, но и сделает блок более уязвимым для энергетического шантажа Москвы, поэтому администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Германию с тем, чтобы Берлин отказался от этого соглашения.

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Звучали подобные призывы и на Украине: глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal 20 июгя прокомментировал позицию Киева тем, что «Северный поток-2» слишком выгоден для России, чем создает риски для Украины и угрожает единству Европы. Также Коболев призвал США вести санкции против всех компаний, даже потенциально вовлеченных в проект, «направленный против интересов США».

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Новые санкции, принятые США 2 августа, содержат в себе отдельный пункт против реализации проекта газопровода «Северный поток-2». В МИД РФ убеждены, что, борясь с «Северным потоком — 2», власти США заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы: американский сжиженный газ, который Вашингтон планирует поставлять ЕС, стоит сильно дороже российского трубопроводного газа.

Против пакета санкций, предусматривающего ограничения в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями и запрет на инвестиции в строительство трубопроводов, выступили в ЕС. Против была Германия: глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что ЕС примет защитные меры, если США будут проводить под предлогом санкций свою промышленную политику под девизом «Америка превыше всего».

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