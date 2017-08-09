Наступать или нет — в армии России решается голосованием

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 27 июля Чхеидзе было передано заявление Каменева для оглашения на пленуме ВЦИК, в котором лидер большевиков указывает, что решил передать себя в руки судебной власти, надеясь на поддержку Совета, однако его бросили на произвол судьбы: никто не допрашивает его, не посещает, при этом Каменев лишен возможности публично отвечать на идущую на него в прессе клевету.

На заседании Бюро ВЦИК заслушан доклад по делу о расследовании печати в государственной типографии стенограмм Временного Комитета Государственной Думы и брошюр партии кадетов. Из отчета выяснилось, что стенограммы действительно печатались в значительно увеличенном количестве (200 тысяч экземпляров). Печатались и 200—300 тысяч экземпляров брошюр, причем использован был весь аппарат типографии, ее экспедиция и право на бесплатную внеочередную отправку до 10 пудов в день.

Бюро ВЦИК постановило: переговорить по этому поводу с Авксентьевым, представить докладную записку всем министрам-социалистам.

Состоялось совещание по обороне страны, созванное Бюро ВЦИК для обсуждения положения, создавшегося на фронте, и выработки практических мер участия в деле снабжения страны. На совещание были приглашены представители: Петроградского союза рабочих потребительских обществ, общества оптовых закупок, Московского народного банка, отделения комитета о сельских и ссудо-сберегательных кассах, партии эсеров, трудовой, народно-социалистической, от Бюро ИК ВСКД, Центрального Совета профсоюзов, союза социалистов народной армии и пр. Совещание ни к чему определенному не пришло; решено собраться еще раз в субботу, пригласив еще представителей некоторых демократических организаций.

Во время заседания армейского комитета 9-й армии помещение его было оцеплено вооруженной силой и, по приказанию генерала Корнилова, была произведена выемка протоколов и дел комитета. Армейский комитет вынес протест против насилия над высшей войсковой организацией

Собрание рабочих 27 предприятий Петергофского района вынесло резолюцию протеста против создания безответственного правительства и ряда контрреволюционных мер, которые оно провело в последнее время.

«Известия» от имени Всероссийского Съезда Советов зовут подписываться на «Заем Свободы» и жертвовать деньги на нужды Совета.

«Известия» печатают 17 резолюций Советов разных городов и крупных организаций с требованием роспуска Государственной Думы и Государственного Совета.

Съезд РСДРП (большевиков) приветствует Дижбита от лица 23 революционных полков фронта, оглашается приветствие завода «Старный Парвиайнен» (20 000 человек). С отчетом ЦК выступает Сталин:

«Основные факты, которые определили весь характер жизни ЦК, это прежде всего факт развития нашей революции, ставящий вопрос о вмешательстве в область экономических отношений в форме контроля над производством, о передаче земли в руки крестьянства, о передаче власти из рук буржуазии в руки Советов С. Р. и С. Д. Все это определяет глубокий характер нашей революции. Она стала принимать характер социалистической, рабочей революции».

Деятельность ЦК в мае месяце протекала в трех направлениях: муниципальные выборы, агитация против войны и перевыборы в Совет.

«Из 800 000 голосовавших в Петрограде, мы получили около 20% всех голосов, причем Выборгскую районную думу завоевали целиком… Мы организовали ряд митингов протеста против смертной казни Фр. Адлера и против войны… Мы завоевали около половины мест в рабочей фракции в С. Р. и С. Д. и около ¼ в солдатской».

Про дни 9—10 июня Сталин говорит:

«Характерно, товарищи, что в этот день, 10 июня, утром, когда целый ряд ораторов от съезда Советов выступал на заводах для «ликвидации попытки устроить демонстрацию», громадное большинство заводов соглашалось выслушивать ораторов только нашей фракции. ЦК удалось успокоить солдат и рабочих, и тем были продемонстрированы наша сила и влияние».

О наступлении сказано:

«Фронт по-своему реагировал на политику активного империализма. Целый ряд полков, несмотря на запрещения, открыл ряд голосований о том, наступать или нет».

Днем идут прения по вопросу уклонения от явки судебным властям Ленина и Зиновьева. Против явки Ленина резко выступает Шлихтер:

«Мы говорим как представители пролетариата — не отдадим Ленина, не отдадим потому, что Ленин нам нужен, что революция не закончена!»

В результате принимается резолюция о невыдаче Ленина, говорящая, что в условиях контрреволюции нет гарантии не только честного суда, но и элементарной безопасности подсудимых.

Свердлов делает доклад об организационной деятельности ЦК:

«В настоящее время мы насчитываем 162 организации с 200 000 членов партии. По областям силы распределяются таким образом: Москва с районом—около 50 000, при чем здесь ряд организаций не было представлено; Петроград насчитывает около 41 000 членов, из них в организации ПК — 36 000, в межрайонной организации — 4000 и в военной организации — около 1000 человек; Урал имеет от 24 до 25 000 членов партии (на Уральской областной конференции было представлено 22 000 членов); Донбасс в настоящее время представлен 16 000 членами; Киев с районом насчитывает до 10 000. Все это минимальные цифры. Кавказ (Баку, Тифлис, Грозный) — всего около 9000 человек, но это число явно преуменьшено. Финляндский район насчитывает до 12 000 членов партии, Прибалтийский край — 14 000, Поволжье охватывает до 13 000, Одесса с районом (Херсон, Севастополь) — около 7000. В Сибири мы насчитываем до 10 000 своих членов. Военная российская организация на конференции всех военных организаций, состоявшаяся в июне, насчитывает около 22 000 человек».

Смигла делает доклад о финансовом состоянии ЦК:

«Как видите, нам приходится жить на сборы и пожертвования. Отчисления дали очень мало… На покупку нашей типографии (разгромлена 6 июля) было затрачено 260 000 рублей. Около 140 000 р. было собрано рабочими. 120 000 руб. были взяты из денег «Правды» и т. д.»

Вечером идут доклады с мест. Володарский делает доклад от Петроградской организации.

«Здесь партия в настоящий момент имеет 36 015 человек. Поэтому мы имеем полное право сказать, что мы являемся идейными гегемонами громадной части питерского пролетариата. Меньшевики в общей сложности насчитывают всего 8000 членов в рядах питерской организации. Эсеровская организация насчитывает больше, но там имеется все, что угодно, кроме рабочих. Несмотря на то, что в некоторых местах с.-р. имеют больше членов, чем наша партия, все же идейное руководство принадлежит нам. Так, например, на заводе «Треугольник», насчитывающем 18 000 рабочих, с.-р пользуются большим влиянием. Они насчитывают там от 3 до 5 тысяч членов. Несмотря на это, из 16 представителей в С. Р. и С.Д. большевики имеют 11 мест. На всех других заводах мы пользуемся колоссальным, неограниченным влиянием…

И если мы в Петроградском Совете не имеем большинства, то исключительно благодаря неравномерному представительству в Совете рабочих и солдат. 500 000 рабочих имеют меньше представителей, чем 100 000 солдат. И среди солдатских масс, до разгрома революционных полков, мы пользовались большим влиянием. Все полки, и даже краса и гордость оборонцев — Волынский полк — вышли на демонстрацию 18 июня под нашими знаменами…

Работа велась исключительно местными работниками, выдвинувшимися из рабочих масс. Интеллигентных сил очень немного. Вся организационная и значительная часть агитационной работы выполнялась самими рабочими. Цекисты принимали самое небольшое участие в агитационной работе. Ленин и Зиновьев выступали тоже очень редко, так как завалены другой работой. Наша колоссальная организация выросла снизу, и поэтому мы имеем полное основание думать, что она не распадется…

Организация молодежи насчитывает сейчас до 50 000 членов, и если не сейчас, то в ближайшем будущем будет находиться под нашим полным и бесконтрольным влиянием… И когда питерские рабочие, недовольные С. Р. и С. Д., избрали свой совет, Центральный Совет старост, оказалось, что на 90% он был нашим…

Это было сделано не столько нашими силами, сколько в высшей степени правильной тактической линией нашей партии… Особенно это подчеркнули события 3—5 июля. Несмотря на отсутствие газет, наше влияние после разгрома не ослабело и число членов партии увеличилось на 2500 человек. Районы сами связались. Происходившие частичные перевыборы в Совет после событий 3—5 июля являются лучшим показателем растущего влияния нашей партии… Мы, несомненно, представляем не кучку, не группу, но весь петербургский пролетариат».

Делегат из Донбасса Каменский рассказывает:

«Наш район объединяет около 1 000 000 рабочих. Число членов нашей партии достигает 16 000… Преобладающее влияние всюду имеют большевики, и масса к ним прислушивается. Резолюции в рабочих организациях проходят большевистские. Нет работников, нет литературы… Советы в массе — не большевистские, и объясняется это неправильным представительством. Имеется представительство от 10 лавочников, 200 учителей и даже — как это ни странно — есть один «товарищ» — прокурор. В то же время рабочие посылают 1 представителя от 500. Во время выборов в городские думы наши газеты рвались, плакаты уничтожались, сами мы подвергались всяческим насилиям. В Екатеринославе существовала военная организация. Теперь ее нет, потому что все войска выведены».

На 9-м съезде партии кадетов заслушан доклад Мануйлова об его деятельности на посту министра народного просвещения. Съезд устраивает ему овацию.

Вечером закончились прения по экономическому докладу. На 28 июля назначено закрытое заседание съезда для обсуждения вопросов организационных и агитационных, после чего состоится закрытие съезда.