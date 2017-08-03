Врио главы Марий-Эл рад, что региональный Минстрой возглавил коммунист

Йошкар-Ола, , 11:30 — REGNUM Новым исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл назначен Михаил Леонтьев. Соответствующий указ подписал врио главы республики Александр Евстифеев.

Напомним, с 23 января 2017 года в этой должности работал. Он возвращается на ранее занимаемый пост — первого заместителя главы Минстроя.

По словам Евстифеева, Леонтьев — известная и авторитетная фигура в сфере строительства и ЖКХ. В настоящее время республике необходимы качества, которыми известен новый глава министерства — профессионализм, умение решать самые сложные и нестандартные задачи, применять передовые технологии при системном подходе к делу.

Кроме того, врио главы региона выразил готовность сотрудничать с представителями других партий. «При принятии кадровых решений мы готовы взаимодействовать со всеми здравыми политическими силами страны. В первую очередь, с теми, которые поддерживают курс на решение социально-экономических проблем в Республике Марий Эл. Сейчас я говорю о КПРФ», — пояснил Евстифеев.

Также руководитель региона напомнил, что ранее Леонтьев представлял коммунистов в Московской областной Думе пятого созыва как депутат по одномандатному округу. «И то, что он в свое время был поддержан жителями крупного города, является для нас дополнительным основанием доверять его профессионализму и личностным качествам», — заключил врио главы Марий Эл.

Отметим, что с приходом нового главы республики Александра Евстифеева внутрирегиональное противостояние «Единой России» и КПРФ утратило прежнюю остроту до такой степени, что коммунисты решили не участвовать в борьбе за кресло руководителя республики. Региональное отделение КПРФ на партийной конференции приняло решение не выдвигать кандидата для участия в выборах главы Марий Эл и поддержать кандидата от «Единой России» — врио главы региона Александра Евстифеева. Первый секретарь республиканского комитета партии Иван Казанков предложил прекратить распри между оппонентами и начать сообща работать в целях восстановления экономики республики. При этом в ходе выборов депутатов Госдумы VII созыва Марий Эл попала в число регионов, где единороссы уступили в одномандатных округах. Выборы в Госдуму коммунист Сергей Казанков выиграл с результатом 46% у представителя «Единой России», действующего на тот момент депутата Госдумы Ларисы Яковлевой.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК Марий Эл зарегистрировал четырех кандидатов для выдвижения на пост главы республики. От «Единой России» будет участвовать врио главы региона Александр Евстифеев, от ЛДПР — координатор регионального отделения партии Альберт Федоров.

Также пакеты документов приняты от Наталии Глущенко — председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» и от главы регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентины Злобиной.

Из предвыборной гонки выбыли Андрей Смышляев от партии «Гражданская платформа» и Николай Семенов от Российской экологической партии «Зеленые» — они не представили подписи муниципального фильтра и финансовые отчеты.

Напомним, досрочные выборы на пост главы Марий Эл состоятся в республике в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.