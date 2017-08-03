Володин предложил американским парламентариям сложить мандаты

Дворики, Владимирская область, , 11:28 — REGNUM Санкции нужны Вашингтону для того, чтобы укрепить в сознании американцев мысль о том, что Россия ответственна ошибки, допущенные в действительности американским истеблишментом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Начинают придумывать санкции — для чего? Чтобы зафиксировать в сознании американцев, что именно по этой причине их Демократическая партия продула выборы. Трампа не считали за кандидата, думали, что он проиграет. Ошиблись. И ещё более убеждённо пытаются отстаивать свою точку зрения, что это из-за того, что Россия вмешалась в их демократию!» — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что никаких аргументов в пользу версии о вмешательстве России в выборы США в Вашингтоне так и не предоставили, однако несмотря на это уже на протяжении нескольких месяцев «поют одну мантру», выбрав виноватого — Россию.

«А (вместо этого) им нужно взять и сказать: мы потеряли связь с избирателями, их не слышим, пошли не тем путём. И сложить мандаты», — заявил Володин.

«А в следующий раз они проиграют — они кого будут винить?» — добавил он.