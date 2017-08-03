Эквадор заявил о неприемлемой ситуации с назначением секретаря УНАСУР

Кито, , 11:07 — REGNUM Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса 2 августа заявила, что назначение генерального секретаря Союза южноамериканских наций (УНАСУР), вакантное после ухода с должности в 2016 году колумбийца Эрнесто Сампера, вошло в состояние «летаргии», сообщает ИА EFE.

«Мы, как принимающая страна, очевидно, осуществили ряд усилий по достижению согласия и назначения нового генерального секретаря. Теперь этот процесс вошел в стадию летаргии, и мы пытаемся разблокировать его, между тем ситуация парализована отсутствием согласия между странами-членами», — заявила Эспиноса.

На встрече со СМИ министр иностранных дел также заявила, что «УНАСУР имеет гигантскую совокупную повестку» и подчеркнула, что эта организация является «приоритетом» как для Эквадора, так и для Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) как межправительственный механизм политического диалога и согласия.

Глава эквадорской дипломатии подчеркнула важность интеграции по всем направлениям, потому что «это не вариант, а необходимость для выживания».

«Интеграционные процессы являются тем, что позволяет гармонизировать политику, выстраивать глубокое сотрудничество между странами с общими интересами, и это имеет место в случае латиноамериканской интеграции», — добавила министр.

Напомним, Генеральный секретариат УНАСУР, региональной политической и экономической организации государств Южной Америки, созданной 8 декабря 2004 года, расположен в столице Эквадора Кито. В союз входят Аргентина, Бразилия, Боливия, Колумбия, Чили, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэла.

Союз объединяет население общей численностью около 400 млн человек. Идея создания единой федерации государств Латинской Америки зародилась еще в XIX веке, главным сторонником который был Симон Боливар.