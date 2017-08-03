Разгневанные бразильцы заблокировали Сан-Паулу

Бразилиа, , 10:40 — REGNUM Десятки демонстрантов 2 августа блокировали три основных пути доступа в Сан-Паулу, самый крупный город Бразилии, требуя принятия обвинений в коррупции, выдвинутых прокуратурой против президента страны Мишела Темера, голосование по которым состоялось в парламенте в тот же день, сообщает El Confidencial.

Блокируя главные подъезды к финансовой столице Бразилии, протестующие жгли шины посреди магистралей, предотвращая движение транспортных средств.

Данными акциями протеста люди требовали от Палата депутатов проголосовать за передачу обвинений по уголовному делу в отношении Темера на рассмотрение в Верховный суд страны.

В этом случае президент мог быть отстранен от должности в течение 180 дней и окончательно смещен с должности в случае осуждения.

Между тем это голосование, по признанию Верховного суда страны, имело чисто политический характер, так как президента Темера поддерживает парламентское большинство, и он нуждался в поддержке только 172 из 513 депутатов.

Напомним, 2 августа вечером парламент проголосовал против передачи обвинительного акта на президента Мишела Темера в Верховный суд страны. Против обвинений выступили 263 депутата. В пользу дальнейшего судебного разбирательства в отношении президента по громкому коррупционному делу высказались только 227 депутатов из 342 необходимых.

Решение было принято вопреки опросам общественного мнения, которые показывают, что от 81% до 93% респондентов считает, что дело о коррупции президента во время исполнения его мандата должно было быть передано в суд.

Прокуратура выдвинула обвинения против Мишела Темера на основе признательных показаний руководства крупнейшего производителя мяса в Бразилии группы JBS, которое сообщило, что платило Темеру за привилегии для компании с 2010 года до последнего времени.

К данным заявлениям была приложена аудиозапись, где президент в ходе разговора соглашается на подкуп высокопоставленного чиновника под следствием за то, что он скорректирует свои показания.