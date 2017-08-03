«Конгресс дал Трампу только одну возможность: принять закон о санкциях»

Лондон, , 10:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал «билль о санкциях против России» как ответ на отъем Кремлем американской недвижимости в Москве, считает британская The Independent. Нью-йоркскому корреспонденту Кларку Майндоку удалось вывернуть ситуацию с точностью до наоборот, «подогнав под ответ» фактическую последовательность событий, но удалив за ненадобностью из истории решение Конгресса о новом пакете антироссийских санкций, принятое за несколько дней до объявления Владимиром Путиным высылки дипломатов США.

«По всей видимости, Трампу не очень хотелось подписывать закон, принятый Конгрессом, и потому он не забыл отметить, что «документ имеет недостатки», однако свою подпись под ним поставил, — отмечает журналист. — Американский президент одним росчерком пера не просто согласился с введением новых ограничений против Москвы, но и усложнил себе «включение заднего хода», ведь теперь, чтобы отменить закон, одних президентских полномочий будет недостаточно. Потребуется еще и согласие парламентариев».

Корреспондент обращает внимание на то, что «как Трамп, так и Тиллерсон выразили неудовольствие подписанным документом и санкциями, которые будут введены, а президент США не упустил случая для самопиара, заявив, что он создал великую компанию, стоящую миллиарды долларов, именно поэтому он и был избран президентом, для того, чтобы заключать сделки на благо Америки. И это он умеет делать лучше, чем Конгресс».

«Комментарий Трампа в адрес Конгресса выглядел, конечно, ошеломляющим и даже в какой-то степени вызывающим, но это в конечном итоге можно назвать не более, чем жестом отчаяния, — приводит автор в завершение статьи реплику старшего партнера юридической фирмы Dorsey & Whitney Лоренса Уорда. — У Трампа не было возможностей уклониться от подписания или как-то сманеврировать: в Конгрессе документ получил одобрение подавляющего большинства и единственное решение, которое было доступно Трампу — это подписание».

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