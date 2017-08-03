Украина налаживает отношения с Южной Кореей

Киев, , 10:19 — REGNUM Южная Корея заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной, заявил 2 августа посол Республики Корея на Украине Янг Гу Ли в ходе встречи с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи Турчинов отметил, что у Украины и Южной Кореи «много общего», что поможет странам быстрее наладить взаимное сотрудничество. В частности, речь идет об оборонной сфере и военно-техническом сотрудничестве.

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В свою очередь, посол подчеркнул, что Республика Корея лучше всего понимает Украину, поскольку его страна «пережила сокрушительные войны, внешнее давление и мощные экономические кризисы», которые имеют место быть на Украине.

«Любой кризис дает возможность для дальнейшего развития», — сказал корейский посол.

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Напомним, Южная Корея была сформирована после Великой Отечественной войны летом 1945 года, когда СССР и США договорились о разделении влияния в Корее — Северная Корея перешла под юрисдикцию Советского Союза, Южная — под юрисдикцию США. С тех пор Республика Корея находится под значительным влиянием Соединенных Штатов.

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