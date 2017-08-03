Свердловская область: зарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора

Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала пятого кандидата на предстоящие выборы главы региона. Им стал выдвиженец от регионального отделения партии «Зелёных» депутат городской думы Константин Киселёв, передаёт ИА REGNUM.

Кроме того, сегодня, 3 августа, удостоверение кандидата получил и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее в качестве кандидатов на пост губернатора Свердловской области были зарегистрированы Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

Отказано в регистрации в качестве кандидатов было Виктору Костромину от партии «Народ против коррупции», Олесе Красномовец от «Патриотов России», Олегу Сотникову от «Партии ветеранов России» и главе Екатеринбурга Евгению Ройзману, который выдвигался от партии «Яблоко».

Отметим, что выдвижение Евгения Ройзмана сопровождалось скандалами. Изначально из-за разногласий по вопросу выдвижения кандидатов между федеральным руководством партии «Яблоко» и его свердловским отделением, последнее практически прекратило своё существование. А впоследствии Евгений Ройзман сделал заявление о якобы «непроходимости муниципального фильтра» и созданных в отношении него препятствий, мешающих регистрации в качестве кандидата.

В свою очередь, в Центризбиркоме сообщали, что были обнаружены нарушения в процедуре выдвижения Евгения Ройзмана в качестве кандидата от партии «Яблоко», и настаивали на их устранении, тем не менее этого не было сделано. Более того по словам руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, Евгений Ройзман после официального выдвижения даже не открыл свой избирательный счёт. Она также подчеркнула, что все заявления о непроходимости муниципального фильтра надуманные. По итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов Свердловской области, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы. При том, что для регистрации в качестве кандидата в губернаторы необходимо собрать от 126 до 132 подписей.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Изначально на высокий пост выдвинулись 11 претендентов от различных политический партий. На данный момент шестеро прошли процедуру регистрации, четверым отказано, а Иван Волков от «Российского общенародного союза» ещё не прошёл процедуру регистрации в качестве кандидатов.

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