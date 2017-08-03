Власти Венесуэлы выселяют парламент для съезда Конституционной ассамблеи

Каракас, , 09:18 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 2 августа объявил о том, что недавно избранная Национальная конституционная ассамблея соберется на первое заседание 4-го, а не 3 августа, как ранее планировалось, так как объявлены еще не все победители, ставшие членами Ассамблеи, кроме того, идет подготовка места съезда, сообщает El Diario.

Собрание Конституционной ассамблеи при «хорошей организации, в условиях мира и спокойствия, в соответствии с необходимым протоколом состоится в пятницу в 11 утра (18.00 по Москве), а до этого сегодня и завтра должны объявить еще 35 ее членов», — пояснил президент во время официальной встречи в Каракасе с победителями на выборах.

Кроме того, Мадуро отметил, что задержка в созыве Ассамблеи поможет лучше подготовить место заседания, Федеральный Законодательный дворец, в плане безопасности.

Во время предвыборной кампании не раз сообщалось, что именно здание парламента Венесуэлы станет резиденцией Конституционной ассамблеи, при этом Мадуро признавал, что с этим могут возникнуть «трудности».

Между тем в ночь на среду 2 августа Боливарианская национальная гвардия (военизированная полиция Венесуэлы) заняла главный зал заседаний парламента Венесуэлы, где большинство сохраняет оппозиция, в рамках подготовки безопасности перед съездом Конституционной ассамблеи.

Председатель парламента и оппозиционер Хулио Борхес заявил, что сотрудники сил безопасности только зря тратят время, и что депутаты будут продолжать работать на своем привычном месте.

Напомним, Конституционная ассамблея, члены которой были избраны 30 июля, является полномочным органом, имеющим право размещения в резиденции законодательного органа, и может снимать депутатскую неприкосновенность, а также распускать и упразднять государственные учреждения. С точки зрения оппозиции в этой форме президент Николас Мадуро «укрепил диктатуру» в Венесуэле.