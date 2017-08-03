Новый глава ФБР США принес присягу генпрокурору

Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Новый директор ФБР Кристофер Рей принес 2 августа присягу, ее принял генпрокурор США Джефф Сешнс, говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры США.

По словам Сешнса, у нового главы ФБР есть сила и характер, которые хочет видеть американский народ.

«Я уверен, что ФБР, лучшее агентство на земле, передаётся в надёжные руки Кристофера Рея», — заключил генпрокурор.

Кандидатура Рея на пост главы ФБР была утверждена сенатом 1 августа. До этого кандидатуру одобрили в юридическом комитете верхней палаты конгресса.

Рей ушел с поста заместителя главы министерства юстиции США. В профессиональных кругах он имеет репутацию крайне сдержанного и опытного юриста, целеустремленного и с «железной хваткой».

Напомним, бывший директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом по причине несоответствия должности. Минюст США и генпрокуратура рекомендацию уволить Коми.