Чависты просят частичных перевыборов в Конституционную ассамблею

Каракас, , 08:38 — REGNUM Сторонники курса Уго Чавеса обратились к венесуэльским избирательным властям с просьбой провести повторные выборы в Национальную конституционную ассамблею в «пяти городах» штатов Тачира и Мерида, где им помешали состояться 30 июля. Об этом 2 августа заявил глава предвыборного штаба Хорхе Родригес, сообщает El Tiempo.

«Если бы выборам в штатах Тачира и Мерида не помешали, почему мы и просим Национальный избирательный совет (НИС) повторить выборы в пяти муниципалитетах, количество голосов намного превысило бы 10 млн», — заявил Родригес журналистам из штаб-квартиры НИС.

По словам Родригеса, более 2 млн человек «не смогли попасть на избирательные участки» из-за различных нарушений, включая блокирование улиц, предполагаемые преследования и поджоги машин вблизи центров голосования.

Мэр муниципалитета Либертадор в Каракасе попросил НИС «защитить права 2 млн венесуэльцев, которые, к сожалению, столкнулись с насилием в воскресенье 30 июля».

Родригес также опроверг слова Антонио Мугика, генерального директора компании Smartmatic, отвечающей за подсчет голосов, который заявил о массовых «манипуляциях» на выборах, в результате чего власть увеличила число голосующих на 1 млн человек.

На это Родригес ответил, что результаты, озвученные НИС после выборов в Конституционную ассамблею, «абсолютно точные».

Напомним, по данным Национального избирательного совета в выборах в Конституционную ассамблею 30 июля приняли участие 8 089 320 человек или 41,53% от переписи голосующего населения.

День выборов был омрачен массовыми беспорядками, спровоцированными активистами от правой оппозиции, пытавшимися помешать голосованию, в результате чего в разных штатах Венесуэлы погибло, по меньшей мере, 10 человек, включая двух подростков и одного сотрудника сил безопасности.