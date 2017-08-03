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Трамп предложил отменить лотерею Green Card

Политика

«Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи»

Трамп предложил отменить лотерею Green Card
Nick Youngson
Green card

Вашингтон, 3 августа 2017, 08:36 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп представил законопроект под сокращенным названием RAISE, который предусматривает отказ от визовой лотереи Green Card. Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении Белого дома.

«Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам», — говорится в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля Комиссия по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США опубликовала законопроект о выделении на возведение стены на границе с Мексикой $1,6 млрд.

Финансовые средства позволят приступить к строительству объекта, расширить существующую инфраструктуру пограничной безопасности, а также нанять больше пограничных патрулей и поддержать операции по задержанию нелегальных мигрантов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа