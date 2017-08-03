Украина просит помощи у Новой Зеландии

Веллингтон, , 08:33 — REGNUM Воздержаться от переговоров о свободной торговле с Россией необходимо Новой Зеландии, заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает 2 августа пресс-служба организации.

Такое заявление Чолий сделал в ходе встречи в Новой Зеландии с главой европейского отдела министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии Робом Тейлором.

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Глава конгресса украинцев также призвал Новую Зеландию наложить санкции на Россию и признать голод 1932−1933 годов на Украине «голодомором» и «геноцидом украинского народа». Чолий также выразил благодарность за то, что Новая Зеландия была одним из автором резолюции ООН о «нарушении прав человека в Крыму».

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Напомним, в январе 2014 года замминистра экономического развития России Алексей Лихачев заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан намерены к началу 2015 года создать с Новой Зеландией зону свободной торговли. Однако, после государственного переворота на Украине премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей объявил о приостановке переговоров о свободной торговле со странами Таможенного союза.

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