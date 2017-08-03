Путина просят вмешаться в ситуацию с выдворением журналиста «Новой газеты»

Москва, , 08:08 — REGNUM К президенту России Владимиру Путину с коллективным письмом обратилась редакция «Новой газеты». Журналисты просят главу государства вмешаться в в ситуацию с выдворением из России корреспондента издания Али Феруза (Худоберди Нурматова), передает ТАСС.

Кроме того, к Путину обратилась и мать журналиста. Коллектив издания надеется, что ее голос будет услышан. Из-за переживаний за сына она перенесла пять серьезных кардиологических операций.

По словам главного редактора издания Дмитрий Муратов, коллектив «Новой газеты» рассчитывает на позитивный исход разбирательства и надеется, что журналисту разрешат выехать в третью страну, если ему не удастся остаться в России.

При этом Муратов отметил, что у Али Феруза есть основания для того, чтобы остаться в России — он родился в России, его мать и родственники проживают на территории страны, а русский язык является для него родным.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Москве у здания редакции «Новой газеты» был задержан корреспондент издания Худоберди Нурматов, более известный как Али Феруз.

Суд признал Худоберди Нурматова (гражданина Узбекистана) виновным по ч. 3.1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания») и постановил выдворить его за пределы страны. Кроме того, гражданин Узбекистана также был оштрафован на 5 000 рублей.

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Напомним, в марте 2017 г. сотрудники правоохранительных органов уже задерживали гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова за нарушения правил въезда или режима пребывания.