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Трамп не называл Белый дом «настоящей дырой»

Политика

«Я люблю Белый дом»

Трамп не называл Белый дом «настоящей дырой»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 3 августа 2017, 07:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter опроверг информацию СМИ о том, будто бы он назвал Белый дом «настоящей дырой».

«Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел, — написал президент США. — Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой».

Ранее издание Sports Illustrated сообщило, что президент США Дональд Трамп объясняя свои частые визиты в гольф-клуб в Бедминстере якобы заявил, дескать «Белый дом — настоящая дыра».

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Деятельность президента США Дональда Трампа