Ливан освободился от последней группы боевиков «Джебхат ан-Нусры»*

Бейрут, , 07:39 — REGNUM Вывод террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Ливана завершен, пишет 3 августа газета «Известия».

Террористы перешли на территорию Сирии. Они переезжали границу на 116 автобусах. С ними переместилась колонна Красного Креста из 17 машин.

Напомним, ливанская организация «Хезболла» освободила от «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 90 км2 в районе Эрсаль. Соседний сирийский район Флита также удалось освободить от террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что Ливан будет просить у России помощи для противостоянию деятельности террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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