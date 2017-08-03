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Правительство Японии ушло в отставку

Политика

Во второй половине дня будет сформирован новый кабинет министров

Правительство Японии ушло в отставку
mcmurryjulie
Отставка

Токио, 3 августа 2017, 07:31 — REGNUM  Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров. Об этом сообщают в четверг, 3 августа, Вести.Ru.

«Уход правительства Японии в отставку в полном составе — процедура, необходимая для внесения перестановок в кабинет министров», — говорится в сообщении.

Ожидается, что во второй половине сегодняшнего дня будет сформирован новый кабинет министров.

14 июля агентство Reuters со ссылкой на социологический опрос агентства Jiji сообщило, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ достиг минимального показателя с момента его вступления в должность в 2012 году.

По данным опроса, проводившегося 7−10 июля, рейтинг правительства Абэ упал на 15,2 пункта по сравнению с прошлым месяцем и достиг 29,9%.

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Правительство Японии