Глава Якутии Борисов: «Я обрадовался, что Путин назвал меня Егоровым»

Якутск, , 05:42 — REGNUM В Якутии уже вторую неделю продолжают муссировать оговорку президента РФ Владимира Путина, который в эфире передачи «Недетский разговор» назвал главу Якутии Егоровым. Сам Егор Борисов отнёсся к этому случаю спокойно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не такой человек, чтобы обижаться на это», — сказал глава Якутии ЯСИА и подчеркнул, что ничего крамольного в этом не видит.

«Я обрадовался, что Владимир Путин назвал меня Егоровым, а не Ивановым, например. Имя-то ему знакомо, значит. На самом деле, он меня прекрасно знает», — уверен Егор Борисов.

Другую обидевшую якутян оговорку президента, когда Владимир Путин сказал «сахи» вместо «саха» (слово не склоняется — прим. ИА REGNUM ), глава республики никак не прокомментировал.

Как сообщало ИА REGNUM, «Недетский разговор с Владимиром Путиным» проходил 21 июля в Сочи. Президент отвечал на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Фамилию главы Якутии и ошибку в употреблении слова «саха» глава государства допустил, отвечая на вопрос якутского школьника Ашота Шагеняна.