Мадуро второй раз за лето меняет главу МИД Венесуэлы

Каракас, , 04:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро второй раз за месяц с небольшим меняет министра иностранных дел страны, передаёт Radio Nacional de Venezuela.

Как сообщается, новым главой внешнеполитического ведомства станет, который до этого занимал пост министра по экологическому развитию горнодобывающей промышленности, а ранее работал в должности вице-президента.

Мадуро представил Арреаса как «одного из наиболее уважаемых экспертов по международной политике». «Он отличный товарищ, который был свидетелем нашей борьбы», — заявил также венесуэльский лидер.

Хорхе Арреас сменяет на посту главы МИД Самуэля Монкаду, который был назначен на пост 21 июня.

Причины кадровой перестановки не называются. Сообщается лишь, что Монкада продолжит работать представителем страны в Организации американских государств (ОАГ) и заместителем министра по делам Северной Америки — должности, которые он уже занимал до назначения главой МИД.

Отметим, что в апреле этого года Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из ОАГ после того, как Постоянный совет организации, вопреки протестам Каракаса принял решение созвать экстренное совещание глав МИД стран-участниц для обсуждения ситуации в республике. Процесс выхода Венесуэлы из организации может занять около двух лет.