Рогозин встретился с президентом Приднестровья: «Помощь будет»

Москва, , 03:03 — REGNUM Вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин 2 августа принял в Москве президента Приднестровья Вадима Красносельского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, на встрече была затронута тема, связанная с решением Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата.

Красносельский заявил, что несмотря на это коммуникации с Москвой «нарушены не будут, и помощь будет доходить до Приднестровья, экономическая в том числе». «Российская Федерация всегда поддерживала Приднестровье в той или иной части и данная поддержка будет осуществлена и в дальнейшем», — сказал президент.

Стороны также обсудили судьбу миротворческой миссии на берегах Днестра. Рогозин отметил, что от развития конфликта сдерживают именно миротворцы. «Поэтому в нынешней ситуации, развитие которой мы сейчас видим, предпринимается попытка нанесения удара, прежде всего, по нашим военнослужащим, которые четко и твердо отстаивают мир», — подчеркнул спецпредставитель российского президента. Рогозин предложил Вадиму Красносельскому обсудить, как в данной ситуации «усилить миротворчество и безопасность Приднестровья».

Президент ПМР отметил, что очень опасны последние решения Конституционного суда и парламента Молдавии относительно российского военного присутствия и замены миротворческого формата гражданским. «Все это было подхвачено молдавскими чиновниками. Происходит серьезное давление на миротворцев России. Я вижу желание выгнать российский контингент с территории Приднестровья», — констатировал Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что «руководство и народ Приднестровской Молдавской Республики последовательны в своей позиции, понимают значимость российской миротворческой миссии и осознают, что мир на протяжении 25 лет удается сохранять именно благодаря участию миротворцев». Ликвидация миротворческой составляющей — это прямой путь к эскалации конфликта, считает приднестровский президент.

Помимо ситуации вокруг российской миротворческой операции, собеседники обсудили вопросы, связанные с оказанием Российской Федерацией Приднестровью социально-экономической поддержки. «В этой ситуации надо будет продумать в деталях вопрос экономической поддержки, вопрос о том, чтобы не допустить провокационных действий, связанных с экономической изоляцией Приднестровья», — подчеркнул российский вице-премьер

В завершение встречи президент ПМР наградил Дмитрия Рогозина юбилейной медалью «25 лет миротворческой операции в Приднестровье». По словам Красносельского, торжества, посвященные этой дате, прошли масштабно, однако в них не приняли участие молдавские военные, что является тревожным знаком. Дмитрий Рогозина, напомним, тоже не смог попасть на мероприятия. Власти Румынии отказались пропускать его через свое воздушное пространство. А 2 августа власти Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата.