Судьба российско-американских отношений больше не зависит от России?

Москва, , 04:06 — REGNUM Судьба российско-американских отношений теперь не зависит от действий России. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подписание президентом США закона об ужесточении санкций.

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«Теперь судьба российско-американских отношений никоим образом не зависит от действий российской стороны и зависит исключительно от действий американской стороны. Либо они рано или поздно найдут в себе мужество признать, что этот закон порочен, ошибочен, деструктивен, и они его ликвидируют, либо они его будут с упорством достойного лучшего применения сохранять в силе. Это значит, что у наших отношений будет предельно узкое пространство для дальнейшего развития», — уверен Константин Косачев.

По его мнению, Россия должна ответить на санкции в том же жанре и той же манере, как это делают США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп накануне, 2 августа, подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана. По его словам, Конгресс США, который и продавил указанный закон, включил в него явно неконституционные меры.