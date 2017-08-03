«Трамп становится слабаком в глазах собственных избирателей»

Москва, , 03:43 — REGNUM Подписание закона об ужесточении санкций против России связывает президенту США Дональду Трампу руки во внешней и внутренней политике. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Подписав этот закон, Трамп подтвердил, что было массированное российское вмешательство в его избрание президентом США. Он абсолютно прав, что это не конституционный акт — Сенат, Конгресс взял и въехал в его полномочия. Закон действительно вредит американским интересам, он рушит их отношения с Европой, он подрывает отношения с Россией ещё больше», — отметил парламентарий.

«Очевидно, что будут болезненные санкции в отношении США с нашей стороны, — добавил Вячеслав Никонов. — Трамп связывает себе руки во внешней и внутренней политике, он становится слабаком в глазах собственных избирателей».

По мнению депутата Госдумы РФ, с введением санкций у России могут возникнуть сложности с «Северным потоком-2» и проектом глубоководного бурения на Арктических шельфах.

«Если говорить о кратковременных воздействиях на российскую экономику, они будут нулевыми», — уверен Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп накануне, 2 августа, подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана. По его словам, Конгресс США, который и продавил указанный закон, включил в него явно неконституционные меры.