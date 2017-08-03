Иран зеркально ответит на новые санкции США

Тегеран, , 01:59 — REGNUM Власти Ирана намерены дать зеркальный ответ на новые санкции со стороны США. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью агентству ISNA.

«По нашему мнению, условия ядерной сделки были нарушены, и мы намерены продемонстрировать соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию», заявил Аракци.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп, как ожидалось, подписал ранее принятый Конгрессом США закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Закон предусматривает, в частности, включение в чёрный список 18 юридических и физических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с ядерной и ракетными программами Ирана.

За день до этого Тегеран уже подал жалобу в Совет безопасности ООН, заявив, что Вашингтон своими санкциями нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий, который был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (постоянные члены Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Его выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Вашингтон ранее официально подтверждал, что Тегеран соблюдает достигнутые договорённостей по его ядерной программе.

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