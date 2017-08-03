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Дональд Трамп вместе с супругой выбрал кандидатуру посла США в Словении

Политика

На должность посла США в Словении будет выдвинута предприниматель Келли Робертс

Вашингтон, 3 августа 2017, 01:12 — REGNUM  Новым послом США в Словении может стать предприниматель из Калифорнии Келли Робертс. Об этом сообщает New York Magazine со ссылкой на источник, знакомый с процессом отбора кандидатов.

По информации издания, определиться с кандидатурой главе Белого дома помогла его супруга Меланья Трамп, являющаяся уроженкой Словении.

Как отмечается, супруге Дональда Трампа было представлено досье на нескольких потенциальных кандидатов.

«Она одобрила Робертс — во многом потому, что, как она сочла, США были бы лучше представлены в Словении членом бизнес-сообщества», — сообщает издание.

Келли Робертс известна как давний сторонник Республиканской партии США. Вместе с супругом Дуэйном Робертсом она является владельцем отеля в калифорнийском городе Риверсайд.

Кроме этого, у Келли Робертс есть ещё несколько предприятий, в том числе виноградники в штате Орегон.

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Деятельность президента США Дональда Трампа