Дональд Трамп вместе с супругой выбрал кандидатуру посла США в Словении

Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Новым послом США в Словении может стать предприниматель из Калифорнии Келли Робертс. Об этом сообщает New York Magazine со ссылкой на источник, знакомый с процессом отбора кандидатов.

По информации издания, определиться с кандидатурой главе Белого дома помогла его супруга, являющаяся уроженкой Словении.

Как отмечается, супруге Дональда Трампа было представлено досье на нескольких потенциальных кандидатов.

«Она одобрила Робертс — во многом потому, что, как она сочла, США были бы лучше представлены в Словении членом бизнес-сообщества», — сообщает издание.

Келли Робертс известна как давний сторонник Республиканской партии США. Вместе с супругом Дуэйном Робертсом она является владельцем отеля в калифорнийском городе Риверсайд.

Кроме этого, у Келли Робертс есть ещё несколько предприятий, в том числе виноградники в штате Орегон.