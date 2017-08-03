Закон о новых санкциях США отводит $30 млн на энергобезопасность Украины

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи предусматривает выделение средств на реформирование энергетического сектора Украины и снижение зависимости Киева от российских энергетических ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Законодательный акт предусматривает создание «Фонда для противодействия российскому влиянию» и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018−2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в законе также определено, что в перечень направлений внешней политики Соединённых Штатов входят «поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности», «осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства России на Украине», а также «непризнание незаконной аннексии Крыма».

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 2 августа подписал ранее принятый Конгрессом США закон о новых экономических санкциях против России, которые затрагивают такие российские энергетические проекты, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

При этом сам Трамп признал, что Конгресс продавил закон, включил в него «явно неконституционные меры», а также отметил, что новые санкции спровоцируют сближение России, Китая и КНДР, а также не позволят Соединённым Штатам участвовать в выгодных экономических проектах.

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