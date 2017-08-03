МИД РФ: Россия сохраняет за собой право ответа на новые санкции США

Москва, , 00:00 — REGNUM Россия оставляет за собой право ответных действий на враждебные выпады США, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства указано, что ранее Россия показала, «что мы не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности».

«Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», — отмечено в комментарии департамента.

МИД РФ подчеркивает, что никакие угрозы и попытки давления не заставят Россию изменить свой курс.

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление фактом подписания президентом США Дональдом Трампом антироссийского санкционного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президентом США Дональдом Трампом был подписан новый закон об антироссийских экономических санкциях, ранее принятый американским конгрессом. При этом президент США Трамп подверг критике данный закон как содержащий «неконституционные меры», а также отметил, что этот документ лишает США возможности участия в выгодных экономических проектах.

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