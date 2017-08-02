Медведев: Трамп проиграл внутриполитическую борьбу

Москва, , 23:51 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом новых антироссийских санкций. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 2 августа, на своей странице в Facebook.

Медведев пишет, что после того, как Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, больше не стоит наедятся на улучшение российско-американских отношений.

«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — пишет председатель правительства.

Также Медведев считает, что санкции США против России введены на десятилетия, в течение которых отношения между двумя странами будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Кроме того, глава российского правительства считает, что новые антироссийские санкции понадобились части американской элиты для того, чтобы поставить Трампа на место.

«Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи.

Новые американские санкции направлены прежде всего против российских энергетических проектов, таких как «Северный поток-2» и «Турецкий поток». США делают всё возможное, чтобы не дать Евросоюзу возможность получать дешевые энергоносители из России и заставить его покупать дорогой американский сжиженный газ.