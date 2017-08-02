Колониализм умер: маори возглавила Лейбористскую партию Новой Зеландии

Веллингтон, , 23:17 — REGNUM После отставки бывшего руководителя Лейбористской партии Эндрю Литтла, на эту должность была избрана его заместитель Хасинда Ардерн, политик, чьи рейтинги необычайно высоки, сообщает издание Stuff. Эксперты ожидают, что это решение накануне выборов в парламент серьезно усилит позиции партии и продвинет ее в предвыборной гонке. Никогда ранее пост руководителя Лейбористской партии не занимали маори.

Во вторник сразу после объявления об отставке Эндрю Литтла, Хасинда Ардерн была единогласно избрана на этот пост. Ардерн уже пообещала «изменить подход» партии, предвыборные плакаты сулят «полную перезагрузку». В планах также «неустанная позитивность» и «лучшая предвыборная гонка в нашей истории». У команды Ардерн есть 7 недель, чтобы привлечь избирателей на свою сторону, учитывая, что последнее время рейтинги партии неуклонно шли вниз.

Опросы, опубликованные на прошлой неделе, демонстрировали снижение поддержки до 23%, что крайне взволновало руководство партии. Литтл был вынужден подать в отставку, так как стало понятно, что только такой радикальный шаг сможет дать его партии шанс на победу. В связи с этим, Литтл отменил все свои встречи с прессой на вторник и отправился в парламент, чтобы сообщить коллегам о своем решении. В пресс-конференции Ардерн поблагодарила Литтла за его «невероятную работу» последних лет, и сказала, что ситуация, в которой партия очутились на этой неделе была «совершенно не тем, чего мы ожидали». По словам Ардерн, партия сохранит акцент на неравенстве и проблемах нехватки жилья, но неизбежно в повестку будут введены и другие темы.