«Что ни придумают в Америке против Путина – все идет ему в плюс»

Берн, , 21:40 — REGNUM Сокращая численность американских дипломатических представительств с 1210 до 455 человек, Владимир Путин явно добавляет себе популярности, считает московский корреспондент швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан.

«Самая большая высылка дипломатов за всю историю отношений между США и РФ оказалась эффектным ответом Путина на новые американские санкции. Кроме того, российский президент побеспокоился о том, чтобы обставить это событие «удорожающим», превращающим победу в поражение, образом: для объявления этого решения он дождался 30 июля, Дня ВМФ России, который в Санкт-Петербурге отмечался грандиозным парадом кораблей, равному которому не было за все постсоветское время. Параллельно российское ТВ транслировало парады в Севастополе и сирийском Тартусе, подчеркивая мощь военно-морских сил России. На фоне этого заявление об ответных действиях на высылку Обамой российских дипломатов выглядело особенно эффектно», — отмечает журналист.

Гриншпан считает, что российский руководитель не лишен некоторой склонности к производству внешних эффектов: «он выстраивает свою популярность на обещании вновь сделать Россию супердержавой, способной на равных соперничать с США».

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«По мере приближения президентских выборов 2018 года он все меньше демонстрирует желание идти на уступки на международной арене, а последним своим ответом на санкции он просто показал, что с пренебрежением относится к Трампу, поскольку убедился, что тот реально не может противостоять Конгрессу и принимать самостоятельные решения», — цитирует швейцарский автор эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова. И присоединяется к высказыванию политолога Сергея Маркова: «Чем больше американских санкций — тем выше рейтинг Путина. Санкции означают попытку вмешательства Конгресса и Трампа во внутренние дела России, сами того не желая сыграв на стороне Путина. Что ни придумают в Америке, получается российскому лидеру в плюс».

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