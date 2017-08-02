«Американские санкции пойдут на пользу Путину»

Берлин, , 21:30 — REGNUM Часто встречаемые на страницах прессы комментарии, что «новые американские санкции не скажутся на экономике России», далеки от истины, считает корреспондент германской Die Welt Михаэль Штюрмер.

«Конечно же, эффект будет, — уверен журналист. — В результате наложения новых ограничений на Москву то, что должно было бы выглядеть поражением Путина, превратится в победу кремлевского руководителя, а страны Запада еще более разобщит».

«Владимир Путин — превосходный тактик и специалист по выявлению слабых сторон своего оппонента, — констатирует автор. — Было бы странным, если бы он не воспользовался возможностью обратить наметившийся раскол между США и ЕС себе на пользу. Западу сегодня не хватает продуманной «восточной политики», которая предполагала бы не только ужесточение позиции в отношении России во имя итогового, как реально получается, «Америка превыше всего». Нужны обязательно и варианты сотрудничества Брюсселя и Москвы».

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«Какие результаты принесли действующие три года санкции? — задается вопросом Штюммер. — Да, экономическое положение России они ухудшили, уронив цены на нефть. Но это не поставило Кремль на колени и не заставило его пойти на уступки».

Аналитик рассуждает, что «если на Западе уровень благосостояния масс снижается, это бьет по правительству, которому рано или поздно приходится уйти в отставку. Но в отношении России такая схема не действует. Русские видят причину своего обнищания не в своем президенте, а происках внешних врагов. Это используется руководством страны для того, чтобы сплотить народ. Русский патриотизм — универсальное лекарство от всех бед».

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«Внешние санкции, — делает неожиданный для западного обывателя вывод корреспондент, — выступают в роли цементирующей основы для внутренней политики РФ».

«Американцы, пожалуй, ищут лучший вариант решения методом проб и ошибок. Как в свое время сказал Уинстон Черчилль, они могут найти оптимальное решение, постепенно исключив все альтернативные. Вопрос в том, могут ли себе остальные позволить ждать сколько угодно долго?» — резюмирует журналист.

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