Повлияет ли Brexit на санкционную политику Лондона?

Лондон, , 21:26 — REGNUM «Лондон не изменит своего отношения к странам, в санкциях против которых участвовал, являясь членом Европейского союза», — утверждает корреспондент британской The Times Сэм Коутс, анализируя обнародованный 2 августа правительством Великобритании законопроект, посвященный технологии процесса принятия решений о наложении ограничений на то или иное государство и снятии этих лимитов.

Журналист подчеркивает, что «при этом Британия оставляет за собой право реагировать на ситуацию в мире более или менее жестким образом, что позволит Соединенному Королевству сохранять положение страны, определяющей мировую санкционную политику».

Что касается ограничений, накладываемых Лондоном на Москву, то здесь, по словам автора, скорее применима формулировка «более», чем «менее», ибо Альбион «при установлении санкционного режима в отношении России и подобных ей стран не раз настаивал на ужесточении мер, проводимых Евросоюзом, но в силу корпоративной солидарности Содружества вынужден был отказываться от собственного мнения».

«Нынешний законопроект позволит нам вводить санкции против кого-либо не только вместе с партнерами из ЕС или другими государствами мира, но и единолично — от имени Британской короны», — цитирует Коутс британского министра по делам Европы Алана Дункана.