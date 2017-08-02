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Юнкер: Брюссель готов защищать экономические интересы ЕС от действий США

Политика

Глава Еврокомиссии прокомментировал подписанный президентом США закон об антироссийских санкциях

Брюссель, 2 августа 2017, 20:43 — REGNUM  Еврокомиссия собирается защищать экономические интересы Евросоюза «даже перед лицом США», заявил руководитель ЕК Жан-Клод Юнкер в эфире радиостанции NDR.

Такое заявление Юнкер сделал, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях.

«Мы обязаны отстаивать наши экономические интересы даже перед США, и мы будем это делать», — сказал Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметил, что Евросоюз должен сформулировать адекватный ответ на эти санкции.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль сообщил о намерении ЕС защищать свои интересы от такой реализации Белым домом своей политики.

В свою очередь, министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала пакет новых антироссийских санкций нарушением международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, перед этим одобренный конгрессом.

В Евросоюзе, рассчитывающем на реализацию совместных с Россией энергетических проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», без одобрения отнеслись к новым американским санкциям, направленным прежде всего на срыв этих проектов.

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