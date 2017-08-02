Трамп: Новые санкции против России неконституционны

Вашингтон, 2 августа 2017, 19:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им закон о новых санкциях против Российской Федерации содержит существенные недостатки. Соответствующее заявление американского лидера распространила его пресс-служба сегодня, 2 августа.
Трамп заявил, что Конгресс США, который продавил этот закон, включил в него «явно неконституционные меры». Какие именно меры, не уточняется.
Напомним, ранее сегодня Трамп был вынужден подписать закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые санкции касаются, в том числе, российских энергетических проектов.
Дело в том, что данный законопроект был принят обеими палатами Конгресса практически единогласно, что не позволяет Трампу наложить на него вето.
В самой администрации Трампа не в восторге от этого законопроекта, о чем заявил накануне государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва не стала дожидаться подписания закона Трампом и предприняла ответные меры после принятия документа в сенате Конгресса США.
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился сократить американскую дипломатическую миссию в России до численности российской дипмиссии в США. Это означает уменьшение штатного числа сотрудников миссии почти в три раза.
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