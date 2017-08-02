МИД ФРГ рекомендует США посоветоваться с ЕС по новым санкциям против России

Берлин, , 19:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии советует руководству США проконсультироваться с Евросоюзом по поводу подписанного президентом Трампом нового пакета санкций против России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

МИД ФРГ отмечает, что решающим фактором в этом вопросе будет то, как президент СШАстанет применять этот закон. Поэтому Берлин настоятельно советует Вашингтону плотно обсудить это с представителями Евросоюза.

Стоит отметить, что ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль заявил о намерении Евросоюза защищаться от подобной реализации Белым домом принципа «Америка превыше всего», а министр экономики Германии Бригитта Циприс охарактеризовала пакет новых антироссийских санкций как нарушение Вашингтоном норм международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа американский президент Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций, ранее принятый конгрессом США.

В Евросоюзе, заинтересованном в совместных с Россией энергетических проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток», без воодушевления восприняли новые американские санкции.

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